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вторник, 03 августа 2021 11:17

Киевлянка-"террористка" второй раз ошибочно попала в санкционные списки СНБО
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Младший научный сотрудник Института международных отношений Киевского национального университета им.Тараса Шевченко Ольга Калинина ошибочно попала в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны. Ее счета уже заблокированы, она не может получать зарплату и пользоваться банковскими карточками. Но самое дикое, что такое происходит уже второй раз.

На то, чтобы добиться справедливости после предыдущих санкций, Ольге понадобился почти год. До сих пор перед ней даже не извинились за допущенную чудовищную ошибку – и вот новое испытание.

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

"Спецы" перепутали с тезкой из Крыма

В 2018 году жизнь молодой женщины круто изменилось. Счастливая жена и мама маленькой Агаты была поставлена перед фактом: теперь она "террористка". Причем долгое время Ольге не говорили даже в банке, почему заблокированы ее счета.

  Ольга Калинина на сайте Института международних отношений КНУ
Ольга Калинина на сайте Института международних отношений КНУ

Впоследствии выяснилось, что в санкционном списке СНБО (от 2018 года) были не просто указаны ФИО, но и раскрыты персональные данные киевлянки: ИНН, паспорт гражданина Украины, паспорт для выезда за границу и т. д. А вишенкой на торте стала "должность" — "секретарь территориальной избирательной комиссии Первомайского района". Однако к "выборам" в оккупированном Крыму Ольга не имела никакого отношения.

  Указ президента №265/2021
Указ президента №265/2021

На тот момент дочке Ольги, Агате, было всего 2,5 года. Молодая женщина даже не могла получать выплаты на ребенка.

"Также ни с карты перевести, ни снять в отделении банка через кассу. Не получалось оплатить наличными какие-либо услуги и через терминал пополнения", – рассказывала Ольга.

  Ольга Калинина с дочкой
Ольга Калинина с дочкой

Помимо финансовых ограничений, в мае 2018 г. СНБО своим решением поручил Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер. Проверять на себе их Ольга Калинина, конечно же, не хотела – семья решила даже не пытаться выехать в отпуск за границу.

Почти год понадобился на то, чтобы научного сотрудника киевского института исключили из списка.

"Это стоило нервов, времени, сил... Никому не пожелаю столкнуться с подобной ситуацией", – говорит Ольга.

Как бы то ни было, но в 2019 году был опубликован Указ президента №82/2019, который внес изменения в решение СНБО: персональные данные киевлянки Ольги Калининой убрали, а добавили правильные – крымской пособницы страны-агрессора.

  Указ президента №82/2019
Указ президента №82/2019

Ольга с Михаилом и маленькой дочкой выдохнули. Но в июле 2021 года произошло дежавю. Киевлянку отказался обслуживать Monobank, а затем и ПриватБанк. Ее счета оказались заблокированы.

"Сначала я подумала, что произошел какой-то сбой. Но когда мне прислали сообщение, что в отношении меня введены санкции, я подумала, что сплю. Ведь это уже было!" – рассказывает Ольга Калинина.

Причем в финансовых учреждениях помнят предыдущую эпопею и понимают, что снова произошла ошибка, но сделать ничего не могут.

  Переписка с оператором банка
Переписка с оператором банка

Действительно, на сайте Офиса президента опубликован Указ №265/2021, которым глава государства ввел в действие решение СНБО. И в списке физлиц, против которых применены санкции, под номером 85 снова есть "крымская Ольга Калинина", но с персональными данными киевской.

  Указ президента №265/2021
Указ президента №265/2021

"А может обиженный поклонник из СБУ?"

Муж Ольги шокирован произошедшим, но находит силы шутить.

"Я даже спрашивал жену, может у нее в Службе безопасности остался обиженный поклонник, которому она отказала? Потому что иначе весь этот абсурд объяснить нельзя", – говорит Михаил.

Сама же Ольга убеждена – безнаказанность порождает безответственность.

"Передо мной никто даже не извинился за то, что произошло в 2018 году! И если бы не огласка, не помощь СМИ, прокуратуры АРК, Госпогранслужбы Украины, которые предъявили доказательства того, что я никакая не террористка, то я бы до сих пор жила в аду. Это же надо так лажать, чтобы второй раз ошибочно "отправить" человека под санкции! Но, знаете, даже не удивлюсь, если через несколько лет снова увижу себя в подобном списке", – говорит Ольга.

  Ольга с мужем Михаилом
Ольга с мужем Михаилом

Как сотрудники СБУ перепутали двух женщин, подробно и с доказательствами можно прочитать в предыдущем расследовании OBOZREVATEL – не будем повторяться. А сейчас киевлянка готовится к очередному витку борьбы за справедливость. Ольге Калининой нужно снова доказывать, что она не имеет никакого отношения ни к проведению референдума в Крыму, ни к "работе на Россию". Вот только кто ответит за очередную преступную ошибку и сколько это будет длиться?

Обозреватель
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