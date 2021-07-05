Киевлянка родила уникальную тройню

Из столичного родильного выписали уникальную тройню. У всех малышей свой генетический аппарат. Фото: pixabay.com

В киевском роддоме №3 впервые за 10 лет родилась тройня - мальчик и две девочки.

Новорожденные уникальны тем, что они не близнецы. У каждого малыша свой генетический код, пишет ТСН.

"Сейчас чаще видим тройни. Это преимущественно метод репродуктивной технологии, то есть они искусственные. А это - естественная тройня", - рассказал директор роддома Назарий Гичка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тройня родилась с коронавирусом

Детей назвали Артем, Алиса и Александра. Отец малышей рассказал, что с Артемом и Алисой все было понятно сразу. А вот Александра или Александр - оставалось вопросом.

Под наблюдением врачей мать Татьяна была на протяжении всей беременности. Дети родились на 36-й неделе. Их сразу перевели в отделение интенсивной терапии, поскольку у новорожденных были проблемы с установкой дыхательных функций. Теперь все уже дышат самостоятельно, немного набрали вес и дальше могут обойтись без врачей.

На Закарпатье впервые родилась четверня. Три мальчика и девочка появились на свет благодаря кесаревому сечению на 30-й неделе беременности вечером 4 января. Их вес от 1260 г до 1460 г. 20-летняя мать из села Калины Тячевского района последние семь недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением медиков.