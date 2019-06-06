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четверг, 06 июня 2019 09:36

Киевлянка провела неделю в квартире с мертвым сыном
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В Киеве женщина повела неделю в квартире с мертвым сыном
Фото: "Інформатор"
В Киеве женщина повела неделю в квартире с мертвым сыном
В Киеве женщина повела неделю в квартире с мертвым сыном
В Киеве женщина повела неделю в квартире с мертвым сыном
В Киеве женщина повела неделю в квартире с мертвым сыном

В столице женщина провела неделю в квартире с мертвым сыном.

Жители дома на улице Ивана Сергиенко, 15 в Днепровском районе чувствовали неприятный запах. Выяснили, что воняет в квартире №30 на 5-м этаже, передает "Информатор".

Соседи вызвали полицию 5 июня в 21:00. Полицейские обнаружили, что в квартире проживает женщина с психическими отклонениями с сыном. Жительница отказалась открывать дверь. Ее открыли спасатели.

В квартире обнаружили труп парня, который начал разлагаться. Ему было 24 года.

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Женщину забрали в психиатрическую больницу им. Павлова. Следственно-оперативные группы Днепровского и Главного управления полиции Киева устанавливают причину смерти.

В Киеве на бульваре Вацлава Гавела в одном из жилых домов обнаружили труп, который пролежал там 2 недели. Тело удалось найти благодаря соседям. Они вызвали полицию, когда услышали неприятный запах в подъезде.

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Дата
06
июня

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