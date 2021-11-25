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четверг, 25 ноября 2021 12:48

"Киевляне рискуют получить в городе руину" - издание "Неделя" о возможном назначении Тищенко в КГГА

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&quot;Киевляне рискуют получить в городе руину&quot; - издание &quot;Неделя&quot; о возможном назначении Тищенко в КГГА
Николай Тищенко уже даже создал в парламенте межфракционное объединение "Киев действует". Фото: Уніан

В случае принятия закона о столице, назначенный главой КГГА Николай Тищенко, может навредить жизнедеятельности Киева.

Об этом говорится в материале "Неделя".

"После реализации инициатив президентской команды киевляне рискуют получить в своем городе настоящую руину. Ведь на должность главы КГГА теперь претендует не кто-либо, а сам Тищенко, который уже даже создал в парламенте межфракционное объединение "Киев действует", - отмечено в материале.

Журналисты напомнили, что монобольшинство не поддержало голосование за спецпроцедуру для рассмотрения закона о столице.

"По замыслу режиссеров, ключом к Киеву должен был быть принят новый закон. К счастью, воплотить этот замысел оказалось непросто. И проблема не только в том, что Кличко оказался крепким орешком, а в парламенте законопроект до второго чтения засыпали сотнями поправок. Сходные неудобства когда-то решали одним махом. Применение спецпроцедуры для рассмотрения — и все. Однако в этот раз трюк не удался. 18 ноября Рада провалила даже голосование за применение спецпроцедуры. Причина – отсутствие монобольшинства", - объяснили в материале "Неделя".

В издании считают, что власти не удалось добиться голосования в парламенте, ведь даже "Слуги народа" не верят в положительные последствия его принятия.

"По сути, лишь прогрессирующая слабость власти и быстрое падение ее поддержки и являются ключевым фактором, который не позволяет Зеленскому зайти в Киев из-за принятия закона. Многие его соратники уже серьезно задумываются о своем политическом будущем вне СН и поэтому не хотят влезать в ненужные конфликты", - подытожили в материале.

Ранее Тищенко прокомментировал слухи о намерениях ОП назначить его главой КГГА. Он заявил, что после принятия закона о столице все станет известно.

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