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четверг, 02 сентября 2021 12:14

Киевляне покроют пиар Зеленского на тарифах - Розенко по поводу роста стоимости газа

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Киевляне покроют пиар Зеленского на тарифах - Розенко по поводу роста стоимости газа
Власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7грн/куб, а теперь он стоит вдвое дороже, отметил Розенко. Фото: facebook.com/pavlo.rozenko

Президент и правительство умышленно перекладывают ответственность за повышение тарифов на газ в 15 тысяч гривен за тысячу кубов газа местные власти и заставляют покрывать разницу в цене из карманов граждан. Об этом заявил представитель "УДАРа Виталия Кличко" Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.

"Что делают Зеленский со Шмыгалем? Говорят, что это местные органы власти за тарифы отвечают. Подождите. А кто тариф на газ утверждает? Центральная власть. А как местной власти качать тепло, когда газ стоит 15 000 гривен? Для того чтобы покрыть разницу в следующий отопительный сезон, из бюджета Киева нужно выделить 3,5 млрд грн. И сегодня Зеленский говорит: "Смотрите, киевляне, вы доплату учителям, врачам не делайте, вы метро на Троещину не стройте, не надо вам метро. А вы покройте мой пиар как президента Украины, чтобы я и дальше рассказывал, что тарифы не поднимаю", - сказал министр социальной политики 2014-2016 годов.

Он отметил, что полгода назад власть отказалась закачивать газ в хранилища по цене от 7 грн/куб, а теперь он стоит вдвое дороже.

"Последние два месяца "Нафтогаз" закачивает в хранилища газ с рынка по цене 14-15 тысяч гривен за тысячу кубометров газа. И они завтра будут продавать этот газ уже не по 7, а по 15 тысяч гривен. Они полгода назад говорили: "Нет, мы газ по 7-8-10 закупать не будем, это очень дорого". И дождались эти профессионалы из "Нафтогаза", когда газ по 15. Вот и все. Кто будет покрывать разницу между 7 и 15 гривен за куб газа? Киевляне", - подытожил Розенко.

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02
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