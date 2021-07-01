Киевляне нашли огромную змею в такси

В Киеве из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованное такси. Инцидент произошел 26 июня.

Об этом сообщила Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"Оказалось, что убежал маисовый полоз. Он вылез из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слез по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, он прополз по улице значительное расстояние и залез в автомобиль, в щель между бензобаком и днищем машины", - говорится в сообщении.

Отследить путь змеи хозяева смогли по камерам. Они же и вызвали спасателей. Для освобождения рептилии спасатели демонтировали бензобак.

"После демонтажа бака змею успешно вытащили из полости и вернули хозяевам. Они будут пытаться больше не допустить побега рептилии", - добавили спасатели.

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Змеи ежегодно летом становятся активными, ищут пропитание и спариваются, развенчивает предрассудки о пресмыкающихся в интервью Gazeta.ua герпетолог, аспирант института зоологии им. Шмальгаузена НАН Украины, член ОО "Украинский природоохранная группа" Алексей Марущак.