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четверг, 01 июля 2021 16:17

Киевлянам советуют не выходить из дома без документов

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Киевлянам советуют не выходить из дома без документов
В ближайшее воскресенье состоятся антитеррористические учения. Фото: ssu.gov.ua

В Киеве 4 июля возможны ограничения движения транспорта и проверка документов.

Причина - плановые антитеррористические учения, сообщила пресс-служба СБУ.

"Обучение проведет Антитеррористический центр при главном управлении СБУ в Киеве и области совместно с посольством Израиля в Украине при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ", - говорится в сообщении.

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Тренировки пройдут в Печерском районе на базе хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

СБУ призывает гостей и жителей Киева сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

В ночь на 28 мая в метро Киева состоялись массовые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро Площадь Льва Толстого и захватили пассажиров в вагоне на станции Майдан Незалежности.

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