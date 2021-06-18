Киевлянам объяснили, куда обращаться за второй дозой Covid-вакцины

За последние сутки в Украине обнаружили 967 новых больных коронавирусом. Из них детей - 32, медработников - шесть. Фото: Лилия Мыцко, Gazeta.ua

Киевляне, которых прививали вакциной Covishield или AstraZeneca, для получения второй дозы должны обратиться в пункт прививок в учреждения здравоохранения. В МВЦ иммунизируют исключительно препаратом CoronaVac, поэтому записываться горожанам на ревакцинацию, которые первый раз прививались другим препаратом, нет смысла.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения КГГА.

"Есть определенное количество людей, вакцинированных Covishield или AstraZeneca, которые приходят к МВЦ ревакцинироваться. Так же необходимо поступить и тем, кто вакцинировался первой дозой CoronaVac в МВЦ. Для получения второй, советуем позвонить по номеру, указанному в памятке, что выдается при прививке, и записаться на процедуру в медучреждение", - говорится в сообщении.

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Электронная карта пунктов прививок, куда необходимо предварительно записаться на ревакцинацию, размещена по ссылке.

Свидетельство о вакцинации получить можно именно в заведении здравоохранения, которое предоставляет первичную медицинскую помощь.

В эти выходные, 19-20 июня, Центр вакцинации в Киеве на базе Международного выставочного центра работать не будет. Получить прививку желающие могут 17 или 18 июня. Причина переноса "прививочных" дней - праздник День медика.