Киевлян призвали сохранять спокойствие: стартуют учения СБУ

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным. Фото: facebook.com/ssu.kyiv

Служба безопасности Украины 15 февраля начала в столице и Киевской области контрдиверсионные многоэтапные учения.

Они продлятся до начала марта, сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Тренировки будут проходить по всей территории столичного региона с сосредоточением внимания на приграничных районах. Целью является совершенствование взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп", - говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. А также иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.

В случае попадания в поле зрения лиц, которые проявляют повышенный интерес с видео - и фотофиксацией к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, беспилотников, просят незамедлительно звонить на "горячую линию" СБУ в Киеве и Киевской области 0(44) 253-06-71.

15 февраля группа Антитеррористического центра при СБУ начинает многоэтапные контрдиверсионные учения также в Харьковской области. Они продляться до начала марта. Аналогичные учения сегодня стартовали и в Запорожской области.