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вторник, 15 февраля 2022 13:34

В Запорожской области людей просят сохранять спокойствие и не выходить без документов

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В Запорожской области людей просят сохранять спокойствие и не выходить без документов
СБУ анонсировала контрдиверсионные учения. Фото: УНИАН

С 15 февраля Служба безопасности Украины в Запорожской области начала многоэтапные контрдиверсионные учения. Будут продолжаться до начала марта.

Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ региона Сергей Левченко в Facebook.

"СБУ просит граждан сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Иметь с собой документы, удостоверяющие личность", - написал он.

Целью учений является усовершенствование взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры. Выявление и задержание условных диверсионных групп.

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У учениях задействуют вооружение и технику. Это может привести к ограничению движения.

"Обучения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей", - добавил Левченко.

В случае попадания в поле зрения лиц, проявляющих повышенный интерес с видео- и фотофиксацией к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, беспилотным летательным аппаратам, просят безотлагательно звонить на "горячую линию" СБУ - 0(61) 239 60 40.

15 февраля группа Антитеррористического центра при СБУ начинает многоэтапные контрдиверсионные учения также в Харьковской области. Они продляться до начала марта.

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Дата
15
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