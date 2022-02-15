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вторник, 15 февраля 2022 15:36

СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов

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СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
Жителей Херсонской области призвали не паниковать, увидев на улицах военную технику. Фото: facebook.com/khoda.gov.ua

Служба безопасности Украины 15 февраля начала в Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях контрдиверсионные многоэтапные учения.

Они продлятся до начала марта, сообщает пресс-служба СБУ. Жителей Херсонской области также предупредили о перемещении военной техники.

"До 22 февраля продлится перемещение военной техники в районы населенных пунктов Казацкое, Черная Долина, Украинское, Трудолюбовка, Новокиевка и Новопавловка. Призываем не паниковать, если увидите на улицах военную технику. Также настоятельно просим не фотографировать эшелоны и не сообщать место их передвижения", - говорится в заметке местной госадминистрации в Facebook.

Целью учений СБУ является совершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, проверка эффективности разработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов, а также выявление и обезвреживание условных диверсионных групп.

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СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. А также иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Учения пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта.

В случае попадания в поле зрения лиц, которые проявляют повышенный интерес с видео- или фотофиксацией к объектам транспортной инфраструктуры, военных объектов, зданий органов власти и управления, беспилотников, просят незамедлительно звонить на "горячую линию" СБУ в Днепропетровской области - 0(56) 744-85-19, в Одесской области - 0(48) 725-33-23.

15 февраля группа Антитеррористического центра при СБУ начинает многоэтапные контрдиверсионные учения также в Харьковской области. Они продляться до начала марта.

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Дата
15
февраля

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