Киевлян предупреждают о грозе

21 августа в Киеве пройдут грозы.
О непогоде днем сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтом).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне смогут платить за проезд по-новому
В КГГА напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним.
В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах. Повысилось содержание продуктов горения - формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.
Комментарии