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четверг, 20 августа 2020 22:00

Киевлян предупреждают о грозе

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Киевлян предупреждают о грозе
Завтра в Киеве будет гроза. Фото: pexels.com

21 августа в Киеве пройдут грозы.

О непогоде днем сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Осложнения погодных условий соответствует I уровню опасности (желтом).

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В КГГА напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, отключить телевизор от антенны, закрыть все окна и не подходить к ним.

В столице ухудшилось состояние воздуха. В частности, из-за пожаров в экосистемах. Повысилось содержание продуктов горения - формальдегида, диоксида азота и диоксида серы, сообщило Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

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