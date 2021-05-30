Киевлян предупредили об осложнении погодных условий

Жителей Киева предупредили о сложных погодных условиях. Фото: glavcom.ua

В ближайшие часы в Киеве ожидается гроза, которая продлится до конца суток 30 мая.

В связи с этим в городе объявлено I (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери", - напомнили специалисты.

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Киевлян просят немедленно информировать экстренные службы города в случае, если кто-то травмируется, упадет дерево или ветви, вода подтопит дороги или тротуары.

В случае сильных осадков в Киеве на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная коммунальная спецтехника.

Чиновники уточнили, что для ликвидации последствий непогоды в "Киевавтодора" есть 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В частности, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

В оккупированном Симферополе обильные дожди затопили городские улицы. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды. За сутки выпало больше месячной нормы осадков. Из-за этого парализована работа транспорта. В салонах троллейбусов и автобусов "стоит" вода.