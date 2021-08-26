Киевлян предупредили об опасности. Надвигается шторм

В четверг, 26 августа, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.
Ожидаются грозы, сообщил Укргидрометцентр.
"В ближайший час и до конца суток 26 августа ожидаются грозы. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери
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Рекомендации, которые следует соблюдать во время ливня:
- обходите большие деревья, ветви могут представлять опасность;
- если находитесь за рулем автомобиля, прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.
В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.
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