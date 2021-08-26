Киевлян предупредили об опасности. Надвигается шторм

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 432
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1062
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1269
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 13266
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1359
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 15075
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1800
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 756
Фото
Все фото
16
6
5
8
4
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Шапки-зонтики и красные сапоги - что украинцы надели на парад
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
Самый милый памятник Киева одели в форму военных: яркие фото
Лава-терраса в столичном сквере напоминает о литовском янтаре
Лава-терраса в столичном сквере напоминает о литовском янтаре
Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта
Как изменилась железнодорожная станция Святошин после капремонта
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Под Киевом вооруженный мужчина проник в дом и поиздевался над детьми
Видео
Все видео
Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка
Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Мужчина в трусах устроил "зрелищное шоу" на строительном кране
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Подростки надругались над флагом Украины: вандалов засекла камера
Интервью
1/5
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Что такое голодовка, о которой говорил мой дед, узнала уже при независимости – Ирма Витовская
Просмотров: 630
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 747
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1467
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1305
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 963
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 12:31

Киевлян предупредили об опасности. Надвигается шторм

  Комментировать
Киевлян предупредили об опасности. Надвигается шторм
В Киеве и области ожидается ухудшение погоды. Фото: pixabay.com

В четверг, 26 августа, в Киеве и области объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются грозы, сообщил Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 26 августа ожидаются грозы. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ночи будут прохладными: прогноз погоды на неделю

Рекомендации, которые следует соблюдать во время ливня:

- обходите большие деревья, ветви могут представлять опасность;
- если находитесь за рулем автомобиля, прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

В начале сентября погода в Украине будет летней. Жара продержится до 10 сентября. А уже с 11 сентября страну накроют дожди, ливни и похолодание. Порадует такой погодой украинцев и холодный, но сухой октябрь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевлян предупредили об опасности. Надвигается шторм». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

В селе объявили о создании республики

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 15075
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 13266
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 8073
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому 1 Просмотров: 3978
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3852
Новости Киева
Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка
Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка
 Просмотров: 189
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
Пьяные подростки шокировали выходкой в столичном метро
 Просмотров: 657
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
"К счастью, никого не убил" - пьяный водитель заснул в пробке
 Просмотров: 270
Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка
Отец на прогулке потерял 2-месячного ребенка Просмотров: 513
Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія"
Центры административных услуг Киева начали принимать е-паспорта в приложении "Дія" Просмотров: 90
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
Голосов: 6918
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть