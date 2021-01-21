Киевлян предупредили об опасности из-за резкого потепления

По прогнозам синоптиков, 21 января в Киев придет потепление. С повышением температуры воздуха увеличивается риск падения сосулек на прохожих с крыш домов и больших деревьев.
Об этом предупредила Киевская служба спасения.
"21 января ночью в столице ожидается 9-11 градусов мороза, днем около 0. Температура ночью 22 января - 1-6 градусов мороза, 23 января - от 3 градусов тепла до 2 мороза, днем 1-6 градусов тепла", - говорится в сообщении.
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Уберечь себя от сосулек можно придерживаясь следующих рекомендаций:
- обращайте внимание на наличие опасных образований изо льда и снега на крышах домов;
- не заходите за пределы установленных ограждений, где их нет - соблюдайте 1-й пункт;
- держитесь на расстоянии 3-5 м от зданий и других сооружений, выбирая наиболее безопасный маршрут;
- будьте внимательны во время прогулок в парке, особенно с детьми - на деревьях образуются большие глыбы снега вместе с сосульками, которые могут упасть;
- владельцам транспорта не следует парковать свои машины возле домов;
- услышали во время движения сверху подозрительный шум - не останавливайтесь и не поднимайте голову; бежать тоже нельзя, надо как можно быстро прижаться к стене, козырек крыши станет укрытием.
В Украину после сильных морозов пришло небольшое потепление - дневные температуры установятся на уровне 2-6 градусов тепла, но ночью еще будет "минус" - от 5 до 7 градусов.
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