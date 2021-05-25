Киевлян насмешил эвакуатор, который вез эвакуатор с автомобилем сверху

В Киеве эвакуатор эвакуировал эвакуатор с машиной. Фото: Наглый"

В Киеве заметили эвакуатор, который вез другой эвакуатор с авто.

Курьезное фото распространили в Telegram-канале "Наглый".

"В Киеве эвакуатор эвакуировал эвакуатор, который эвакуировал автомобиль. Все, как в украинской политике", - говорится в описании фото.

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В Киеве возле станции метро Лукьяновская водитель автомобиля службы доставку хамской парковкой остановил движение троллейбусов маршрута №23 на несколько часов. Видео транспортного коллапса распространили в сети.