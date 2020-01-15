Киевлян будут учить правильно нырять на Крещение

16 января киевлян будут учить нырять в холодную воду. Фото: moemisto.ua

В четверг, 16 января, киевлян будут учить нырять в холодную воду на Крещение.

Профессиональный водолаз-спасатель на собственном примере продемонстрирует, как безопасно и правильно погружаться, сообщили в Пресс-служба ГУ ДСНС в Киеве.

В свою очередь медработники расскажут, при которых показателях здоровья можно погружаться в ледяную воду, а кому следует воздержаться.

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Мероприятие состоится на улице Приречная, 5, (Оболонская набережная, напротив церкви) в 10:00.

Для празднования Крещения в Киеве обустроили 16 мест, где можно осуществить ритуал омовения водой. Официально 19 января разрешили купаться в четырех районах Киева.