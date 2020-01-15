Где можно купаться на Крещение в Киеве

Для празднования Крещения в Киеве обустрояли 16 мест, где можно осуществить ритуал омовения водой.
Официально 19 января разрешили купаться в четырех районах Киева, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".
Днепровский район:
пляж "Детский" (Гидропарк)
пляж "Венеция" (Долобецкий остров)
пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк)
пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)
пляж "Радужный" (озеро Радужное)
пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)
пляж "Центральный" (Труханов остров).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Метели возможны во второй половине января
Оболонский район:
пляж "Вербный" (озеро Вербное)
залив Оболонь в парке "Наталка";
пляж на Оболонской набережной;
пляж "Пуща-Водица".
Деснянский район:
зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).
Голосеевский район:
пляж "Галерный" (ул. Героев Сталинграда).
А 19 января у часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха "Гидропарк" киевлян приглашают на праздник Крещения.
Комментарии