Где можно купаться на Крещение в Киеве

В Киеве обустроили 16 мест для купания на Крещение. Фото: 5.ua

Для празднования Крещения в Киеве обустрояли 16 мест, где можно осуществить ритуал омовения водой.

Официально 19 января разрешили купаться в четырех районах Киева, сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Плесо".

Днепровский район:

пляж "Детский" (Гидропарк)

пляж "Венеция" (Долобецкий остров)

пляж "Предмостная Слободка" (Гидропарк)

пляж "Тельбин" (проспект Павла Тычины)

пляж "Радужный" (озеро Радужное)

пляж "Радуга" (ул. Никольско-Слободская)

пляж "Центральный" (Труханов остров).

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Оболонский район:

пляж "Вербный" (озеро Вербное)

залив Оболонь в парке "Наталка";

пляж на Оболонской набережной;

пляж "Пуща-Водица".

Деснянский район:

зона отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака).

Голосеевский район:

пляж "Галерный" (ул. Героев Сталинграда).

А 19 января у часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха "Гидропарк" киевлян приглашают на праздник Крещения.