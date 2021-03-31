Киев запретил разгоняться до 80 км/ч с 1 апреля

В Киеве отменили разрешение разгоняться до 80 км/ч Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня, 1 апреля, в Киеве не будут повышать разрешенную скорость движения до 80 км/ч.

Об этом сообщил директор Центра организации дорожного движения Виктор Черний.

"Обследование показало, что ни одна из 17 улиц не соответствует полностью необходимым критериям, которые определены Правилами дорожного движения и методике принятия решений об установлении ограничений скорости", - отметил Черний.

По его словам, на обследованных улицах фиксируется высокий уровень аварийности и тяжести последствий ДТП. Кроме того, на улицах разрешено велодвижение, а против повышения разрешенной скорости выступает велосообщество.

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"Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность только при превышении установленной скорости движения более чем на 20 км/ч. Еще 2 км/ч является технической погрешностью, которая не учитывается при фиксации скорости соответствующим оборудованием. Следовательно, фактически речь идет о разрешении двигаться со скоростью до 102 км/ч в населенном пункте", - добавил чиновник.

Черний напомнил, что стратегия развития Киева до 2025 года предусматривает снижение смертности на столичных дорогах на 50%.

"В европейских странах вообще есть тенденция к снижению разрешенной скорости движения на улицах городов до 30 км/ч", - резюмировал он.

На улицах, где с 1 апреля должны были позволить ездить со скоростью 80 км/ч, приходится треть всех погибших и 5 часть всех пострадавших в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных. Такие выводы велосообщества столицы, опирающиеся на официальные данные патрульной полиции.