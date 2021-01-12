Киев занял 100-е место "зеленого" рейтинга

Киев вошел в мировой рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года, заняв 100-е место.
Рейтинг обнародовал Husqvarna Urban Green Space Index.
По его данным, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%. Из них 40% - деревья, 4% - трава.
В ходе исследования проанализировали 155 городов с 60 стран. Изучали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов.
Первые 10 мест распределены между городами так:
1. Шарлотт - штат Северная Каролина, США.
2. Дурбан - Южно-Африканская республика.
3. Вильнюс - Литва.
4. Дортмунд - Германия.
5. Краков - Польша.
6. Штутгарт - Германия.
7. Остин - штат Техас, США.
8. Вюрцбург - Германия.
9. Цюрих - Швейцария.
10. Гейдельберг - Германия.
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HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученным с помощью систем Airbus и Maxar.
Киев занял 20-е место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году.
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