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вторник, 12 января 2021 13:07

Киев занял 100-е место "зеленого" рейтинга

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Киев вошел в мировой рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года, заняв 100-е место.

Рейтинг обнародовал Husqvarna Urban Green Space Index.

Автор: shutterstock.com
  Киев занял 100 место в рейтинге самых зеленых городов мира
Киев занял 100 место в рейтинге самых зеленых городов мира

По его данным, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%. Из них 40% - деревья, 4% - трава.

В ходе исследования проанализировали 155 городов с 60 стран. Изучали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов.

Первые 10 мест распределены между городами так:

1. Шарлотт - штат Северная Каролина, США.
2. Дурбан - Южно-Африканская республика.
3. Вильнюс - Литва.
4. Дортмунд - Германия.
5. Краков - Польша.
6. Штутгарт - Германия.
7. Остин - штат Техас, США.
8. Вюрцбург - Германия.
9. Цюрих - Швейцария.
10. Гейдельберг - Германия.

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HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученным с помощью систем Airbus и Maxar.

Киев занял 20-е место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году.

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  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
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