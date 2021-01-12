Киев занял 100-е место "зеленого" рейтинга

Киев вошел в мировой рейтинг самых зеленых городов мира 2020 года, заняв 100-е место.

Рейтинг обнародовал Husqvarna Urban Green Space Index.

Автор: shutterstock.com Киев занял 100 место в рейтинге самых зеленых городов мира

По его данным, доля зеленых насаждений в Киеве составляет 44%. Из них 40% - деревья, 4% - трава.

В ходе исследования проанализировали 155 городов с 60 стран. Изучали размеры, пропорции, состояние и распределение зеленых насаждений в районах городов.

Первые 10 мест распределены между городами так:

1. Шарлотт - штат Северная Каролина, США.

2. Дурбан - Южно-Африканская республика.

3. Вильнюс - Литва.

4. Дортмунд - Германия.

5. Краков - Польша.

6. Штутгарт - Германия.

7. Остин - штат Техас, США.

8. Вюрцбург - Германия.

9. Цюрих - Швейцария.

10. Гейдельберг - Германия.

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HUGSI собирает спутниковые данные, полученные из проекта Copernicus, который поддерживает Европейская комиссия и Европейское космическое агентство. Подтверждают результаты благодаря данным спутниковых снимков, полученным с помощью систем Airbus и Maxar. Киев занял 20-е место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году.