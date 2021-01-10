Киев вошел в ТОП-20 городов в интересном рейтинге

В рейтинге учитывали доступность в городе интернета, наличие коворкинг, развитую инфраструктуру, безопасность и стоимость жилья и пищи. Фото: REUTERS.

Киев занял 20 место в рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021-му. На 19-м месте оказался город Плая-дель-Кармен в Мексике, а на 21 - Краков, Польша. Первые три ступени заняли Таллинн, Тбилиси и Белград.

Всего в рейтинг туристического издания Big 7 Travel вошло 50 городов мира.

В рейтинге учитывали доступность в городе интернета, наличие коворкинг, развитую инфраструктуру, безопасность и стоимость жилья и пищи.

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Big 7 Travel подчеркнули, что в Киеве есть возможность не только выгодно работать онлайн, но и исследовать уникальную культуру на сэкономленные деньги.

В 2020 году на рынке недвижимости происходило традиционное колебания цен, которое в конце концов привело к удорожанию квартир и аренды. О тенденциях этого года и ожиданиях от 2021-го рассказал Gazeta.ua генеральный директор риелторского объединения ПРОСТОР, член Ассоциации специалистов по недвижимости Сергей Курганов.