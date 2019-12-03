Киев замер в пробках: где лучше не ехать

На дорогах столиици значительно усложнилось движение после первого снега. Фото: apostrophe.ua

Сегодня утром на дорогах Киева значительно усложнилось движение.

По состоянию на 8:25 в пробках стоит Большая Окружная, проспект Леся Курбаса, Академика Глушкова, улица Вячеслава Чорновила. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps

Также водителям следует учесть перекрыто движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Покровской и Мостицкой.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотский проспект, улицами Саксаганского, Григория Андрющенко, Генерала Наумова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

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На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности, Николая Бажана, Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

В Киеве выпал первый снег. В связи с этим на дороги столицы выехали снегоуборочные машины. Всего 187 единиц спецтехники. Еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды.