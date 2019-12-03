Киев замер в пробках: где лучше не ехать

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 17730
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5247
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 351
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2962
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1224
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1143
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1242
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1026
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1089
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11448
Фото
Все фото
7
4
3
6
6
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы &quot;Правого сектора&quot; - СМИ
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
Видео
Все видео
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
В столице остановились троллейбусы
В столице остановились троллейбусы
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
ДТП с Кулебой: показали видео первых минут после столкновения
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
На железнодорожном вокзале плитка упала мужчине на голову
Интервью
1/5
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 1071
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1953
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 5256
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6732
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3060
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 декабря 2019
Просмотров: 378
Моє майбутнє
Покійному Сашкові Шпаку на язик краще було не потрапляти. Якщо дасть кличку — то на все життя. Брюнет Сашко Костенко отримав псевдо в 10 класі, ...
вторник, 03 декабря 2019 09:13

Киев замер в пробках: где лучше не ехать

  Комментировать
Киев замер в пробках: где лучше не ехать
На дорогах столиици значительно усложнилось движение после первого снега. Фото: apostrophe.ua

Сегодня утром на дорогах Киева значительно усложнилось движение.

По состоянию на 8:25 в пробках стоит Большая Окружная, проспект Леся Курбаса, Академика Глушкова, улица Вячеслава Чорновила. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps

Также водителям следует учесть перекрыто движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана, Покровской и Мостицкой.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотский проспект, улицами Саксаганского, Григория Андрющенко, Генерала Наумова, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение по Южному мосту перекроют на длительный срок

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности, Николая Бажана, Юрия Гагарина.

Движение на мостах - Дарницком, Северном, Южном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

В Киеве выпал первый снег. В связи с этим на дороги столицы выехали снегоуборочные машины. Всего 187 единиц спецтехники. Еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев замер в пробках: где лучше не ехать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

Химический завод выплатил пострадавшим пол миллиарда долларов

Самое читаемое
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 79203
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 15426
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
6
 Просмотров: 10107
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 9486
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
С новой пенсией и деньгами: чего ждать украинцам в декабре
6
 Просмотров: 8433
Новости Киева
На улице Киева выехала спецтехника
На улице Киева выехала спецтехника Просмотров: 351
Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в ноябре
Назвали самую дорогую и самую дешевую квартиру, которую продали в ноябре Просмотров: 1134
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
Символика Майданаи фото с автоматом: что выкладывали в соцсетях подозреваемые в покушении на Соболева
7
 Просмотров: 2592
Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева
Появилось новое фото исполнителя покушения на Соболева 1 Просмотров: 3852
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка
Убийство 3-летнего мальчика: что известно о матери ребенка Просмотров: 6129
Больше всего комментируют
4
Зеленский: "Нормандская встреча" - уже победа. Никакой зрады не будет"
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
2
"Ррусский дурак" - Аваков дал характеристику руководству РФ
2
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
2
"Нашли интересное решение" - Зеленский обещает снизить вдвое тарифы на тепло
Голосов: 5770
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua