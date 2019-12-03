На улице Киева выехала спецтехника

В Киеве выпал первый снег. В связи с этим на дороги столицы выехали снегоуборочные машины.
Всего 187 единиц спецтехники. Еще 231 машина ждет, чтобы выехать в случае ухудшения погоды, сообщает "Киевавтодор".
"В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными", - заявляют в коммунальном предприятии.
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Ранее 2 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о снеге в нескольких областях Украины 2 декабря и во всех кроме южных - 3 декабря.
"Укргидрометцентр" прогнозирует, что 3 декабря мокрый снег пойдет днем в большинстве областей, тогда как в Одесской, Николаевской, Запорожской областях и Крыму будет идти снег ночью, а днем пройдут дожди.
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