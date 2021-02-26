Киев закупит 50 вагонов метро - где будут курсировать новые поезда

Метро Киева обновят 50 вагонами. Фото: КГГА

Киев приобретет 50 вагонов метро для столичной подземки путем кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития. Кредитный договор в размере €50 млн между ЕБРР и Киевским метрополитеном и договор гарантии подписали в пятницу, 26 февраля.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Это (50 вагонов. - Gazeta.ua) фактически 10 поездов столичной подземки. Надеюсь, что до конца этого года мы заключим контракт на приобретение новых вагонов. По условиям кредитования город получит от ЕБРР рассрочку платежа на 12 лет", - отметил Кличко.

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Новые вагоны будут обслуживать Сырецко-Печерскую линию метро, на которой до конца этого года планируют открыть 2 новых станции на Виноградарь - Мостицкую и Проспект Правды.

"На сегодняшний день уже разработано более 700 метров с 1,3 километра тоннеля под землей в направлении метро Сырецкая. Строится тоннель и между будущими станциями Мостицкая и Проспект Правды", - добавил мэр.

Парк киевского метрополитена составляет 800 вагонов. Около 100 из них - в критическом состоянии и требуют обновления в ближайшие 3-4 года. Вскоре синей веткой столичного метро будет курсировать обновленный поезд, который впервые модернизировали силами вагоноремонтного завода Киевского метрополитена. Стоимость обновленного поезда из 5 вагонов составила 35 млн грн.