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четверг, 28 октября 2021 15:09

Киев вводит суровые ограничения и обращается к правительству
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В Киеве с 1 ноября вводят строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на экстренном брифинге 28 октября.

"Решение об отнесении города к красной зоне принимает государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение. Но в рамках своих полномочий столица вводит строгие ограничения, о которых мы заявляли ранее", - сказал Кличко.

Со следующего понедельника киевские школьники 1-11 классов за парты не возвращаются. Будут учиться дистанционно. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидемиологической ситуации.

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Детские сады продолжают работать по правилам красной зоны - 100% персоналы должны быть вакцинированы от коронавируса.

В общественный транспорт с 1 ноября можно будет попасть только при наличии Covid-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

"Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей (во время поездки. - Gazeta.ua)", - подчеркнул Кличко.

Список ограничений, вводимых в Киеве с 1 ноября:

Фото: Виталий Кличко

В Украине зафиксировали мутацию штамма коронавируса Delta, ранее обнаруженную в Великобритании. Случаи мутации выявили во Львове, Тернополе и Западной Украине, также она "начинает залезать в Киев".

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Дата
28
октября

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