Киев вошел в топ-100 умных городов в мире

Киев занял 82 место в списке Smart City Index, который определяет самые умные города праздника.
Об этом сообщил Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева.
В прошлом году Киев был на 16 ступенек ниже, а уже в 2021 году смог обойти Рим, Лиссабон, Токио и Стамбул.
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"Среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы. В то же время заторы на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами", — пишет Оленич.
В первую десятку рейтинга попали следующие города:
• Сингапур (Сингапур);
• Цюрих (Швейцария);
• Осло (Норвегия);
• Тайбэй (Тайвань);
• Лозанна (Швейцария);
• Хельсинки (Финляндия);
• Копенгаген (Дания);
• Женева (Швейцария);
• Окленд (Новая Зеландия);
• Бильбао (Испания).
Исследование ежегодно проводит Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна, учитывая экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей.
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