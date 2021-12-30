Киев вошел в топ-100 умных городов в мире

В прошлом году Киев был на 16 ступенек ниже. Фото: pixabay

Киев занял 82 место в списке Smart City Index, который определяет самые умные города праздника.

Об этом сообщил Петр Оленич, руководитель цифровой трансформации Киева.

В прошлом году Киев был на 16 ступенек ниже, а уже в 2021 году смог обойти Рим, Лиссабон, Токио и Стамбул.

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"Среди онлайн-сервисов положительно отмечены покупка билетов в общественный транспорт, сервисы парковки, е-документы. В то же время заторы на дорогах, загрязнение воздуха и доступное жилье являются беспокоящими киевлян вопросами", — пишет Оленич.

В первую десятку рейтинга попали следующие города:

• Сингапур (Сингапур);

• Цюрих (Швейцария);

• Осло (Норвегия);

• Тайбэй (Тайвань);

• Лозанна (Швейцария);

• Хельсинки (Финляндия);

• Копенгаген (Дания);

• Женева (Швейцария);

• Окленд (Новая Зеландия);

• Бильбао (Испания).

Исследование ежегодно проводит Центр мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурский университет технологий и дизайна, учитывая экономические и технологические показатели и опросы 15 тысяч местных жителей.