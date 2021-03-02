Киев в плену пробок: где проехать труднее всего

Столицу утром, 2 марта, сковали многочисленные пробки и тянучки на дорогах.

Это подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот Киев парализовали пробки

Осложненный трафик в направлении правого берега фиксируют на мостах Северном, Метро, Южном, Патона и Дарницком.

Тянучка наблюдается на просп. Победы, Голосеевском, Освободителей, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Любомир Гузар, Науки.

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На левом берегу затруднен трафик в сторону правого берега просп. Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским.

Транспортный коллапс наблюдаются в центре столицы, на ул. Елены Телиги, Большой Васильковской, на Набережном шоссе, Братиславской, Окружной дороге, бульв. Леси Украинки, Семена Скляренко и Богатырской.

С 7:00 27 февраля до 31 мая Индустриальный путепровод Киева перекрывают на 3 месяца. Начинается 1-й этап капитального ремонта моста.