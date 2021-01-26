Киев установил третий подряд температурный рекорд

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды. Фото: УНИАН

В понедельник, 25 января, в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Среднесуточная температура воздуха в этот день составляла +5,5°C, что на 0,9°C выше рекордного значения температуры для этого дня 1993 года.

Максимальная температура в Киеве поднялась до +6,8°C, превысив предыдущий рекорд для этого дня 1993-го и 2002 года на 0,3°C.

Минимальная температура не опустилась ниже +4,4°C, что на 2,4°C теплее показателя 1993-го.

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В воскресенье, 24 января, в Киеве зафиксировали 2 температурные рекорды. Температурные показатели в этот день соответствовали началу ноября.