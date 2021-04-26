Киев усилит карантин из-за массовых нарушений в Вербное воскресенье

В Киеве усиливают карантин из-за толпы в церквях на Вербное воскресенье. Фото: Анастасия Власова, Hromadske

В Киеве на Пасху могут усилить некоторые карантинные ограничения. Причина - массовые нарушения требований в церквях, зафиксированные в Вербное воскресенье.

Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Мы сегодня (25 апреля. - Gazeta.ua) провели рейд по всем церквам и увидели, что не придерживаются никаких противоэпидемических правил. Было большое скопление людей, отсутствие дистанции и масочного режима во время проведения богослужений. Поэтому на пасхальные праздники будем устанавливать дополнительные посты для соблюдения режимов", - сказал Рубан в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, празднование Пасхи с массовым скоплением людей в красных регионах страны будут полностью запрещены. Он предупредил, что церкви могут получить штраф за нарушение карантина.

"Там есть администрация, которая организует мероприятия. Штрафные санкции будут налагаться на них. Этого не хотелось бы делать. С каждой администрацией обсуждался план действий и мероприятий, которые будут, и мы будем только усиливать в Киеве такие меры", - отметил Рубан.

Предусмотрены и штрафы для граждан, которые не соблюдают правила безопасности - 170 и 220 грн.

Напомним, 23 апреля Киев ввел дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Новые запреты приняли на заседании городского штаба по чрезвычайным ситуациям.