Киев усилил карантин

В Киеве с 5 октября посетителей в госадминистрациях, ЦПАП, государственных и частных предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с Covid-сертификатом или ПЦР-тестом.

Об этом говорится в протоколе заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от 1 октября.

С 5 октября прием посетителей в ЦПАП Киева будет только при наличии:

- отрицательного результата тестирования на Covid-19 (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, который проведен не более чем за 72 часа до посещения заведения;

- документа, подтверждающего полный курс вакцинации или одной дозы вакцины.

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Требование не распространяется на лиц, не достигших 18 лет.

Невакцинированные люди могут повторно заразиться коронавирускной инфекцией через три месяца после выздоровления от Covid-19. Иммунитет после заражения является кратковременным, заявили ученые из Йельского университета и университета Северной Каролины.