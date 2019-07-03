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Киев требует мусоросжигательный завод хотя бы на 800 тыс тонн в год - активист

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Киев требует мусоросжигательный завод хотя бы на 800 тыс тонн в год - активист
Сегодня ежегодно Киев производит 1,5 миллиона тонн мусора и только 250 тысяч тонн сжигает завод "Энергия". Фото: УНН

Уже сейчас в столице ежегодно производится 1,5 миллиона тонн мусора. Между тем на территории заповедника Пирогово планируют построить мусороперерабатывающий завод на 400 тысяч тонн мусора. В Киеве назревает мусорный коллапс. Об этом сообщил лидер организации "Сохраним Голосеево" Арсений Пушкаренко в видео журналиста Дениса Казанского.

"Сегодня ежегодно Киев производит 1,5 миллиона тонн мусора и только 250 тысяч тонн сжигает завод "Энергия". Все остальное ложится в Подгорцах или по отдельным небольшим полигонам вокруг Киева полузаконным путем", - рассказал Пушкаренко.

"5-й полигон в селе Подгорцы был открыт в 1986 году. Он начинался с того, что сюда свозили листья из Киева после Чернобыльской катастрофы. Этот полигон был рассчитан до 2001 года, сейчас на дворе уже 2019-й, но сюда продолжает свозиться мусор со всего Киева. Несколько лет назад Киевсовет принял решение в 2018-м году все же закрыть этот полигон. Для этого надо было провести соответствующую подготовку и найти возможность или иного полигона, или построить мусороперерабатывающий завод. К сожалению, ничего не было сделано. Полигон продолжает активно работать. То есть фактически Киевская власть, как и во многих других решениях, только декларирует свои намерения, но ничего не меняется", - сообщил общественный деятель. Арсений Пушкаренко отметил, что в Киеве этим вопросом занимается заместитель городского головы господин Пантелеев.

"Сегодня в Пирогово, на полигоне №6, где всегда был полигон только строительного мусора, несколько лет подряд свозят и бытовой мусор. Это несет экологическую угрозу Киеву, поскольку Пирогово является частью единого национального природного парка в столице "Голосеевский", - сказал лидер "Сохраним Голосеево".

Он сообщил, что на территории 6-го полигона собираются построить мусороперерабатывающий завод на 400 тысяч тонн мусора в год. "Это безумие, ведь уже сейчас в столице - полтора миллиона тонн мусора ежегодно. Плюс город развивается, увеличивается количество населения, возможно, в ближайшие 10 лет будет создана агломерация. Строить на территории заповедника мусороперерабатывающий завод, который может сжигать только 400 тысяч тонн, как минимум, недальновидно. Мы считаем, что завод должен быть на 800 тысяч тон-миллион и однозначно должен находиться не на территории Пирогово, не в близости к заповеднику", - считает Пушкаренко.

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