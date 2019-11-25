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понедельник, 25 ноября 2019 09:52

Киев стал в пробках: назвали улицы с самым тяжелым проездом

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Киев стал в пробках: назвали улицы с самым тяжелым проездом
Українські новини Киев стал в пробках: где тяжело проехать

На дорогах Киева заметное значительное затруднение движения транспорта.

Пробки есть на бульваре Леси Украинки, улицы Бассейной, овковича, на бульваре Тараса Шевченко, улице Саксаганского, улицы Льва Толстого, Парковой дороге, Набережном шоссе, Воздухофлотском шоссе, проспекте Валерия Лобановского, Голосеевском проспекте, Кольцевой дороге, проспекте Победы, передает УНН.

На левом берегу в пробках стоит проспект Генерала Ватутина, Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, Харьковское шоссе, проспект Бажана.

Движение на мостах - Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега, Южным мостом, Северным мостом и мостом Метро можно проехать свободно.

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Сегодня в Украине в большинстве областей гололед и густой туман.

В Киеве понедельник будет холодным и сухим. Днем от 2 мороза до 2 тепла.

Потепление и осадки - с 28 ноября.

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25
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