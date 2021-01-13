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среда, 13 января 2021 12:41

Киев снова в лидерах по количеству зараженных Сovid-19

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По состоянию на 13 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 906 больных. Вчера болезнь диагностировали у 898 человек, 25 из них - медики. В общем подтвержденных случаев заболевания - 119 392.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко
  Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 400 тестов на 100 тыс. населения, - Кличко 
Показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет более 400 тестов на 100 тыс. населения, - Кличко 

"В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 848 человек. Всего коронавирус преодолели 44 828 жителей столицы. Умерли 13 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2128 киевлян", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:
- 497 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
- 375 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет
-19 девочек от 1 месяца до 14 лет и 15 мальчиков от 1 месяца до 16 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 165, в Дарницком - 160, в Деснянском районе - 127 случаев.

Количество больных, нуждающихся в госпитализации несколько уменьшилось. Не уменьшается пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в больницах.

"В стационарах медучреждений лечатся 1393 Covid-больных, из них 5 детей. 864 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1170 человек. В аппаратами ИВЛ - 32 больных. Заполненность коек около 36%", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 6 409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 187, медработников - 367. По состоянию на утро 13 января имеем 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

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13
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