Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры

За последние сутки в Украине обнаружили 6 409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 187, медработников - 367.
Всего, по состоянию на утро 13 января, имеем 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 214 летальных. 195 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 826 871 пациент, из них за последние сутки - 14 503, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
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Количество заболеваний в областях за сутки:
г. Киев - 906 случаев;
Винницкая область - 211 случаев;
Волынская область - 143 случая;
Днепропетровская область - 105 случаев;
Донецкая область - 189 случаев;
Житомирская область - 101 случай;
Закарпатская область - 100 случаев;
Запорожская область - 529 случаев;
Ивано-Франковская область - 134 случая;
Киевская область - 280 случаев;
Кировоградская область - 117 случаев;
Луганская область - 228 случаев;
Львовская область - 277 случаев;
Николаевская область - 172 случая;
Одесская область - 513 случаев;
Полтавская область - 356 случаев;
Ровенская область - 235 случаев;
Сумская область - 159 случаев;
Тернопольская область - 127 случаев;
Харьковская область - 521 случай;
Херсонская область - 141 случай;
Хмельницкая область - 348 случаев;
Черкасская область - 269 случаев;
Черновицкая область - 165 случаев;
Черниговская область - 83 случая.
В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.
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