Сколько украинцев заболели Covid-19 за последние сутки: новые цифры

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 6 409 новых больных коронавирусом. Из них детей - 187, медработников - 367.

Всего, по состоянию на утро 13 января, имеем 1 130 839 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 20 214 летальных. 195 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 826 871 пациент, из них за последние сутки - 14 503, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун могут продолжить

Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 906 случаев;

Винницкая область - 211 случаев;

Волынская область - 143 случая;

Днепропетровская область - 105 случаев;

Донецкая область - 189 случаев;

Житомирская область - 101 случай;

Закарпатская область - 100 случаев;

Запорожская область - 529 случаев;

Ивано-Франковская область - 134 случая;

Киевская область - 280 случаев;

Кировоградская область - 117 случаев;

Луганская область - 228 случаев;

Львовская область - 277 случаев;

Николаевская область - 172 случая;

Одесская область - 513 случаев;

Полтавская область - 356 случаев;

Ровенская область - 235 случаев;

Сумская область - 159 случаев;

Тернопольская область - 127 случаев;

Харьковская область - 521 случай;

Херсонская область - 141 случай;

Хмельницкая область - 348 случаев;

Черкасская область - 269 случаев;

Черновицкая область - 165 случаев;

Черниговская область - 83 случая.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.