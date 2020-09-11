Киев шокирует количеством больных Covid-19

10 сентября на коронавирус заболели 404 жителя Киева. Фото: pixabay.com

В Киеве за минувшие сутки, 10 сентября, коронавирусом заболели 404 человека. Это новый антирекорд.

Такие данные привели на карте Совета национальной безопасности и обороны.

Всего с начала пандемии в столице заболели 16 523 человека. Умер 261 человек (+7 за минувшие сутки). Выздоровели уже 5148 человек (+171). Активными больными, по состоянию на 11 сентября, являются 11 114 пациентов.

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Предыдущий антирекорд в столице фиксировали 2 сентября. Тогда заболели 332 человека.

В Киеве с 1 сентября на карантин закрыли три учебных заведения. Среди них две школы и один детский садик.