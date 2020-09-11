В Киеве закрыли на карантин две школы и детский сад

В Киеве закрыли на карантин три учебные заведения. Фото: Эспрессо

В Киеве с 1 сентября на карантин закрыли три учебных заведения. Среди них две школы и один детский садик.

"Регистрируются точечные вспышки коронавируса, потому что это организованные точечные коллективы. На сегодня уже прекратило работу три учебных заведения - две школы и одно дошкольное детское учреждение", - в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан.

Рубан добавил, что сезонное обострение только начинается и пик следует ожидать примерно в октябре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 не утихает: новых заболевшие і умершие

Напомним, 10 сентября обновили карантинные зоны в Украине. Так, Киев попал в "оранжевую зону" карантина.