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среда, 13 октября 2021 16:41

Киев проигнорировал рекомендации правительства и установил свои даты каникул

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Киев проигнорировал рекомендации правительства и установил свои даты каникул
В столице каникулы начнутся 25 октября. Фото: Pexels

В Киеве каникулы для школьников начнутся 25 октября.

В КГГА заявили, что причин для досрочного начала каникул в городе нет.

"В школах города на Covid-19 болеет меньше 0,3% учащихся от общего количества. Во всех учебных заведениях вакцинировано более 86% сотрудников, что является одним из основных условий очной работы", - говорится в сообщении.

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Почти во всех столичных учебных заведениях включили отопление. За выходные к отоплению обещают подключить все учебные заведения.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала Министерству образования и науки перенести осенние каникулы с 25 октября на 18 октября. Сколько продлятся осенние каникулы - неизвестно.

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13
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