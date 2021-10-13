Киев проигнорировал рекомендации правительства и установил свои даты каникул

В столице каникулы начнутся 25 октября. Фото: Pexels

В Киеве каникулы для школьников начнутся 25 октября.

В КГГА заявили, что причин для досрочного начала каникул в городе нет.

"В школах города на Covid-19 болеет меньше 0,3% учащихся от общего количества. Во всех учебных заведениях вакцинировано более 86% сотрудников, что является одним из основных условий очной работы", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за коронавируса школьников раньше отправят на каникулы: когда и где

Почти во всех столичных учебных заведениях включили отопление. За выходные к отоплению обещают подключить все учебные заведения.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала Министерству образования и науки перенести осенние каникулы с 25 октября на 18 октября. Сколько продлятся осенние каникулы - неизвестно.