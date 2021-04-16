Киев призвал церкви прекратить массовые богослужения и перейти в интернет

Столичная власть обратилась к церковникам. Фото: Владислав Мусиенко, УНИАН

Власти Киева обратились к религиозным общинам с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и обеспечить видеотрансляции.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, ситуация с заболеваемостью Covid-19 в столице все еще неутешительная.

"Учитывая приближение праздников, городские власти обратились к религиозным организациям всех конфессий с просьбой приостановить проведение массовых богослужений и как альтернативу обеспечить видеотрансляции из культовых сооружений на украинских телеканалах и через интернет-сеть", - отметил Мондриевский.

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Напомним, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрабатывает дополнительные меры безопасности на период Пасхи. Их обнародуют позже.