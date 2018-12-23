Киев получил еще один мини-символ

В столице поставили последнюю, 12-ю, мини-скульптуру проекта "Шукай". Это бронзовый Самсон, разрывающий пасть льва.

Легенда скульптуры: "Потреш меня и станешь сильнее льва", - написала куратор проекта Юлия Бевзенко в Facebook.

Установленный на Контрактовой площади оригинальный фонтан "Самсон" является одним из старейших в Киеве (построен в 1749 году). Авторство принадлежит украинскому архитектору Ивану Григоровичу-Барскому.

Автор: Юлия Бевзенко Скульптура находится по адресу Ярославская, 58

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Кроме Самсона, в столице уже появились каштан, котлета по-киевски, киевский торт, сухое варенье, экипаж, трамвай, плинфа, фонтан, слоненок, граммофон и пектораль.