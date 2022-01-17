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понедельник, 17 января 2022 18:16

Киев подготовил локации на Крещение: список

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Киев подготовил локации на Крещение: список
19 января православные и греко-католики празднуют Крещение, или Богоявление. Фото:bykvu.com

В Киеве для празднования Крещения обустроили 15 локаций в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и медики.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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Список локаций:

• Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.
• "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, Долобецкий остров.
• Наталка, Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная.
• "Наталка 2" (парк).
• "Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.
• "Предместная Слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.
• "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины.
• "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга.
• "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак.
• "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко.
• "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерное.
• "Центральная", Днепровский район, Днепр, остров Труханов.
• Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.
• "Веселка", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.
• "Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

Специалисты спасательной службы КП "Плес" напомнили основные правила безопасного купания. Во-первых, к купанию следует заранее подготовиться – закалить организм. В воду следует идти с разрешения квалифицированного врача. Не погружаться там, где отсутствует возможность получить медицинскую помощь. Перед и после погружения не употреблять алкоголь.

Входить в воду следует медленно. Сломя голову забегать – запрещено. Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и выполнить кратковременные погружения методом приседания. Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Там одеться в теплую свободную одежду.

По прогнозам, в Киеве Крещение будет с морозом. Днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятный, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада будет сильным и штормовым. Порывы возможны более 15 м/с.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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