Киев подготовил локации на Крещение: список

19 января православные и греко-католики празднуют Крещение, или Богоявление. Фото:bykvu.com

В Киеве для празднования Крещения обустроили 15 локаций в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах. На каждой из них 19 января с 9:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и медики.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

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Список локаций:

• Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.

• "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, Долобецкий остров.

• Наталка, Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная.

• "Наталка 2" (парк).

• "Галерная", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская.

• "Предместная Слободка", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров.

• "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины.

• "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга.

• "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак.

• "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на г. Горенко.

• "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерное.

• "Центральная", Днепровский район, Днепр, остров Труханов.

• Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-просп. Оболонский.

• "Веселка", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская, 7.

• "Черторый", Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

Специалисты спасательной службы КП "Плес" напомнили основные правила безопасного купания. Во-первых, к купанию следует заранее подготовиться – закалить организм. В воду следует идти с разрешения квалифицированного врача. Не погружаться там, где отсутствует возможность получить медицинскую помощь. Перед и после погружения не употреблять алкоголь.

Входить в воду следует медленно. Сломя голову забегать – запрещено. Стоя по пояс в воде, нужно развернуться лицом к берегу и выполнить кратковременные погружения методом приседания. Выходить на берег нужно без спешки и осторожно. Там одеться в теплую свободную одежду.

По прогнозам, в Киеве Крещение будет с морозом. Днем ожидается -2...4°С. Снег в столице 18 января вероятный, но небольшой, будет чередоваться с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер с северо-запада будет сильным и штормовым. Порывы возможны более 15 м/с.