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пятница, 22 октября 2021 10:22

Киев отправляет школы на карантин, в метро будут пускать только с Covid-документами

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Киев отправляет школы на карантин, в метро будут пускать только с Covid-документами
В Киеве 21 октября зарегистрировали 1323 новых случая Covid-19. Умерли - 44 человека. Фото: Reuters

С 23 октября столичные школы идут на двухнедельный карантин.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

"С завтрашнего дня мы отправляем школы на каникулы. Они точно будут на каникулах первую неделю. Относительно второй недели мы определимся на следующей - будут ли это каникулы, или дистанционное обучение. Но точно две недели школы будут закрыты, включая первые-четвертые классы", - сказал Поворозник.

Кроме того, с переходом Киева в красную зону, для проезда в общественном транспорте нужно будет показать сертификат о Covid-вакцинации или отрицательный ПЛТ-тест.

"Транспорт будет ходить в обычном режиме. Но пользоваться им будут люди, которые имеют вакцинацию, свежий ПЛТ-тест или антиген.

Напомню, как проверялись спецпропуска. У входа в метро стояли контролеры, выборочно или полностью проверяли наличие этих пропусков. Ситуация с паспортами вакцинации будет такая же", - отметил Поворозник.

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Столичная власть готовится к переходу в красную зону карантина. В пятницу, 22 октября, Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений.

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