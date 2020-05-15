Киев ограничивает въезд грузовиков

Ограничение будет контролировать полиция. Фото: Reuters

С 18 мая въезд в столицу в часы пик будет ограничен для грузовых автомобилей.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного транспорта и большегрузного транспорта в город будет ограничен", - сказал мэр.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Контролировать это будет Национальная полиция.

"Строгие ограничения будут действовать до полного возобновления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта", - добавил Кличко.

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Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метро в столице с 25 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов считает это возможным, если Киев будет отвечать критериям Минздрава.