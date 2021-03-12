Киев ограничивает въезд грузовиков

12 марта с 17:00 будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.
Такое ограничение позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники, сообщает КГГА.
"Крупногабаритный транспорт будет запускаться в город в зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах. Городская власть обращается к киевлянам с просьбой по возможности оставаться дома на период осложнения погодных условий", - говорится в сообщении.
Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.
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В столичном регионе 12 марта наблюдается ухудшение погодных условий: снегопад и сильный ветер 7-12 м/с, на дорогах гололедица.
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