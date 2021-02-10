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среда, 10 февраля 2021 22:09

Киев ограничивает въезд грузовиков

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Киев ограничивает въезд грузовиков
Киев на неопределенный срок закрывают для фур. Фото: Facebook

От 7:00 утра 11 февраля будет действовать ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Ограничения вводят для уменьшения количества пробок и обеспечения движения снегоуборочной техники. Об этом сообщает КГГА.

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"Крупногабаритный транспорт пускать в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - отметили в ведомстве.

О том, когда ограничения прекратит действие, не сообщается.

В Киеве закрыли сады и школы 11 и 12 февраля. Столичная власть обратилась к руководителям частных компаний и государственных учреждений с просьбой учесть отсутствие родителей дома как удаленную работу.

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