Киев ограничивает въезд грузовиков

Киев на неопределенный срок закрывают для фур. Фото: Facebook

От 7:00 утра 11 февраля будет действовать ограничение въезда крупногабаритного транспорта в Киев.

Ограничения вводят для уменьшения количества пробок и обеспечения движения снегоуборочной техники. Об этом сообщает КГГА.

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"Крупногабаритный транспорт пускать в город зависимости от погодных условий и ситуации на дорогах", - отметили в ведомстве.

О том, когда ограничения прекратит действие, не сообщается.

В Киеве закрыли сады и школы 11 и 12 февраля. Столичная власть обратилась к руководителям частных компаний и государственных учреждений с просьбой учесть отсутствие родителей дома как удаленную работу.