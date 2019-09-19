Киев ограничил въезд грузовиков

Ограничение будет действовать с 19 сентября. Фото с открытых источников.

В столице устанавливается ограничение на въезд грузового транспорта в столицу со стороны Борисполя.

Решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КГГА.

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"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе", - говорится в сообщении.

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