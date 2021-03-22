Киев очистили от незаконных МАФ-вагонов: фото до и после

С 15 по 20 марта 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имеющие разрешительных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройства.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Кроме масштабных демонтажей, о которых мы уже рассказывали ранее, в частности на ул. Электротехнической и просп. Маяковского, наши специалисты работали и на других локациях", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после

На столичной Троещине демонтировали незаконные временные сооружения. Сносили МАФы на просп. Маяковского, 75/2. Этого демонтажа жители ждали с 2018 года.