Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после

В среду, 17 марта, в Киеве ликвидировали 8 незаконно размещенных АЗС.

Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройства.

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Кроме масштабного демонтажа на Троещине, проведен рейд по ликвидации самовольно установленных АГЗП и контейнерных АЗС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидированные АЗС были потенциально опасными и несли угрозу жизни и здоровью людей.

Улицы города покинули АЗС по следующим адресам:

- ул. Зодчих, 5,

- ул. Пуховская, 4;

- ул. Ревуцкого, 1;

- ул. Ивана Выговского, 28;

- ул. Оноре де Бальзака, 16;

- ул. Николая Закревского, 63;

- ул. Магнитогорская, 1 - угол ул. Хоткевича;

- ул. Северная, 7 - угол ул. Героев Сталинграда.

На столичной Троещине демонтировали незаконные временные сооружения. Сносили МАФы на просп. Маяковского 75/2. Этого демонтажа жители ждали с 2018 года.