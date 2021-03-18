Столичные улицы зачистили от опасных АЗС - фото до и после

В среду, 17 марта, в Киеве ликвидировали 8 незаконно размещенных АЗС.
Об этом сообщила пресс-служба Киевблагоустройства.
"Кроме масштабного демонтажа на Троещине, проведен рейд по ликвидации самовольно установленных АГЗП и контейнерных АЗС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ликвидированные АЗС были потенциально опасными и несли угрозу жизни и здоровью людей.
Улицы города покинули АЗС по следующим адресам:
- ул. Зодчих, 5,
- ул. Пуховская, 4;
- ул. Ревуцкого, 1;
- ул. Ивана Выговского, 28;
- ул. Оноре де Бальзака, 16;
- ул. Николая Закревского, 63;
- ул. Магнитогорская, 1 - угол ул. Хоткевича;
- ул. Северная, 7 - угол ул. Героев Сталинграда.
На столичной Троещине демонтировали незаконные временные сооружения. Сносили МАФы на просп. Маяковского 75/2. Этого демонтажа жители ждали с 2018 года.
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