Киев обеспечит детей-сирот социальными квартирами

 
Ексклюзивы
1/5
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 396
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 603
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1044
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1899
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1935
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
Фото
Все фото
4
11
3
4
6
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Арбузная неделя в зоопарке: Кличко накормил Хораса и Фиону
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Вторая в Украине: в Киеве проведут неродственную операцию по пересадке костного мозга
Гигантский флаг в Киеве &quot;исчез&quot; с флагштока. Вскоре появился
Гигантский флаг в Киеве "исчез" с флагштока. Вскоре появился
Ван Дамм под окнами домов: звезду заметили в Бортничах
Ван Дамм под окнами домов: звезду заметили в Бортничах
Видео
Все видео
Потому что осень: в метро объяснили гигантскую очередь возле станции Вокзальная
Потому что осень: в метро объяснили гигантскую очередь возле станции Вокзальная
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Спецоперация: полиция опровергла информацию о похищении мужчины в Киеве
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
Похищение человека в Киеве сняли очевидцы. Введен план "Перехват"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1719
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 783
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5571
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3285
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 45
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 17:02

Киев обеспечит детей-сирот социальными квартирами

  Комментировать

В Днепровском районе столицы, на ул. Ярослава Гашека, 4, создадут Центр социальной поддержки. На базе центра будут функционировать социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Его созданием занимались 1,5 года, рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщил "Вечерний Киев".

Автор: "Вечерний Киев"
  Завершить ремонт планируется до конца текущего года
Завершить ремонт планируется до конца текущего года

"Мы запускаем ремонтные работы и надеемся, что успеем их завершить до конца года. В социальных квартирах одновременно смогут находиться до 36 человек среди детей-сирот от 18 до 23 лет. Фактически, это временное проживание, пока они ожидают собственное жилье, которое гарантировано им законом. Это важный проект", - отметила Хонда.

Обустроить планируют 6 квартир. В каждой из них одновременно смогут проживать от 3 до 6 человек. Квартиры будут раздельные для парней и девушек и оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост

В столичных школах первый звонок прозвенит 1 сентября. А вот традиционных праздничных линеек в этом году все же не будет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев обеспечит детей-сирот социальными квартирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 46278
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
Анна Седокова показала пышную грудь и стальной пресс
5
 Просмотров: 24157
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 19621
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 17613
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 10269
Новости Киева
Потому что осень: в метро объяснили гигантскую очередь возле станции Вокзальная
Потому что осень: в метро объяснили гигантскую очередь возле станции Вокзальная
 Просмотров: 234
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
 Просмотров: 243
В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост
В Киеве взялись делать еще один "уставший" мост Просмотров: 369
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
Убегал от патрульных и разбил 5 автомобилей - в Киеве поймали пьяного водителя
4
 Просмотров: 711
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы
Пассажирский коллапс: рекордную очередь возле метро Вокзальная сняли очевидцы
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
3
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
3
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 6181
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua