Киев обеспечит детей-сирот социальными квартирами

В Днепровском районе столицы, на ул. Ярослава Гашека, 4, создадут Центр социальной поддержки. На базе центра будут функционировать социальные квартиры для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Его созданием занимались 1,5 года, рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, сообщил "Вечерний Киев".



Автор: "Вечерний Киев" Завершить ремонт планируется до конца текущего года

"Мы запускаем ремонтные работы и надеемся, что успеем их завершить до конца года. В социальных квартирах одновременно смогут находиться до 36 человек среди детей-сирот от 18 до 23 лет. Фактически, это временное проживание, пока они ожидают собственное жилье, которое гарантировано им законом. Это важный проект", - отметила Хонда.

Обустроить планируют 6 квартир. В каждой из них одновременно смогут проживать от 3 до 6 человек. Квартиры будут раздельные для парней и девушек и оснащены необходимой мебелью и бытовой техникой.

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В столичных школах первый звонок прозвенит 1 сентября. А вот традиционных праздничных линеек в этом году все же не будет.