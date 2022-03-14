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понедельник, 14 марта 2022 06:53

Спецтема: Война России против Украины

"Киев не в осаде" – Жирнов объяснил, почему враг не может взять столицу

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&quot;Киев не в осаде&quot; – Жирнов объяснил, почему враг не может взять столицу
Киев не в осаде. Окружения города врагом нет – Николай Жирнов. Фото: pixabay.com

Оккупационным войскам России было бы очень трудно взять Киев, ведь для этого нужна очень большая группировка войск. Сейчас у врага нет достаточно сил, чтобы продолжить наступление на столицу.

Об этом рассказал глава Киевской городской военной администрации, генерал Николай Жирнов для "НВ".

"Для того чтобы завладеть Киевом противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения. Силы тех, кто пытается взять Киев должны быть в пять-семь раз больше обороняющихся. Войска, входящие во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а которые входят в наружное кольцо — должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск", - пояснил глава МВА.

Поскольку Киев – большой город с большой инфраструктурой, то для его штурма "враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев".

"К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую ​​группировку, которая штурмовала бы Киев чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - добавил Жирнов.

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Он подчеркнул, что "Киев не в осаде".

"Больше всего, куда продвинулся противник на Житомирском направлении - это Ясногородка. Но дальше был остановлен. Несмотря на преимущество в живой силе и вооружении, противник не смог выйти и взять под контроль Одесскую трассу. Похожая ситуация на Обуховском и Бориспольском направлениях. Мы зафиксировали выход колонн, Вооруженные силы нанесли удар", - сказал Жирнов.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны Украина сосредоточила достаточно войск в этом направлении, чтобы на границе остановить врага.

"Именно поэтому враг смог выйти к рубежам реки Ирпень. Но в настоящее время Вооруженными силами Украины противник остановлен, понес значительные потери. Каждый день для врага - ад, Вооруженные силы и территориальная оборона уничтожает врага изнутри. Наносим поражения его тылам, коммуникациям. Пока кафиры не имеют достаточно ресурсов. Морально-психологическое состояние противника — низкое и не позволяет выполнять ему его задачи. В этой связи враг приостановил наступательные действия на столицу в этом направлении", - сказал Жирнов.

Указом президента Владимира Зеленского Николая Жирнова назначили главой Киевской ГВА 1 марта для защиты столицы от российских оккупантов.

Виталий Кличко остается мэром Киева. У него будет своя область ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места в столице, сказал президент.

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