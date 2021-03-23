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вторник, 23 марта 2021 14:03

Киев назвал условие для проезда в транспорте по спецпропускам

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Киев назвал условие для проезда в транспорте по спецпропускам
В Киеве могут вернуть проезд в транспорте по спецпропускам. Фото: Николай Тыс, УНИАН

В Киеве проезд в общественном транспорте возможен по спецпропускам, если эпидситуация не улучшится.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Но если ситуация не будет, скажем, идти в лучшую сторону в части заболеваемости и госпитализации, то мы будем вынуждены вводить спецпропуска, вплоть до остановки транспорта, переходить на спецрежим работы транспорта", - сказал Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

Пока что введение спецпропусков не планируется, подчеркнул чиновник.

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Во время локдауна весной 2020-го в Киеве не работал метрополитен. Проезд в наземном общественном транспорте осуществлялся по спецпропускам. Их выдавали сотрудникам предприятий критической инфраструктуры.

Пока что в столице не будут останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена. Но он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.

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